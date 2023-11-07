Эпатажный артист недавно купил обувь не своего размера в состоянии алкогольного опьянения.

Известный блогер Николас Карма на своей странице в Instagram выложил новое видео. На этот раз во Львове он встретил певца MELOVIN и по традиции поинтересовался, сколько стоит образ артиста. Исполнитель выбрал черный цвет, он был одет в черный топ, черные джинсы палаццо и пальто в клетку. Ботинки на массивной подошве и аксессуары были дополнением его образа.

"Я в том, в чем мать родила. Этому пальто пять лет - это две тысячи гривен. Я люблю масс-маркет, люблю секонд. Это украинский бренд с нормальной умеренной ценой, не более двух тысяч. Джинсы - 2500 гривен. Обувь – 1500 гривен", - в шутку рассказал MELOVIN.

Артист также вспомнил, что купил свою обувь в нетрезвом состоянии, а потому ошибся с размером. Но со временем оно стало ему удобно. MELOVIN добавил, что уже двести дней не употребляет алкоголь, знаменитость посоветовал придерживаться трезвого образа жизни и другим. А Николас заверил, что не пьет уже более десяти лет.

Напомним, что известный певец MELOVIN устроил провокационный перфоманс на премии "Музвар". Он появился на церемонии в маске свиньи.

Добавим, что в 2021 году артист совершил каминг-аут, из-за чего его начали критиковать некоторые пользователи Сети. Впрочем, MELOVIN не реагирует на хейт.

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