Артист отметил, что высказал свою гражданскую позицию.

Известный певец MELOVIN устроил провокационный перфоманс на премии "Музвар". Он появился на церемонии в маске свиньи. Свой" лук " артист дополнил накладным животом и костюмом.

Он вышел к публике с табличкой, на которой была надпись "Дайте деньги на ВСУ, потому что не хватает на виллу". Свой поступок певец впоследствии объяснил в Instsgram. MELOVIN заявил, что хотел выразить свою гражданскую позицию, поэтому поднял важную тему.

"Никогда не мог подумать, что для того, чтобы выразить свою гражданскую позицию, мне придется воплотиться в повседневный образ тех, кто сейчас разворовывает государство и должен нести прямую ответственность за смерти наших защитников на фронте и в тыловых городах. Ваши набитые карманы = отобранные жизни военных на фронте!" - написал артист.

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В комментариях фаны поддержали провокационный поступок певца. Пользователи пишут:

"Не имеем права молчать об этом! А люди, которые имеют хотя бы какое-то влияние на сознание, просто обязаны это делать. Меловин, браво! Хороший пример"

"Если меня спросят, почему я горжусь своим кумиром, я покажу им эти фото"

"Ты невероятный молодец, всегда используешь любую возможность для донесения чрезвычайно важных месседжей".

Что известно о певце MELOVIN

Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) одержал победу в шестом сезоне талант-шоу "Х-фактор". Кроме этого, в 2018 году певец представил Украину на Евровидении. Он исполнил песню Under The ladder и занял 17-е место.

В 2021 году артист совершил каминг-аут, из-за чего его начали критиковать некоторые пользователи сети. Впрочем, MELOVIN не реагирует на хейт.

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