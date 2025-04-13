Лорен Санчес похвалилась комбинезоном, который был создан специально для полета.

Невеста американского предпринимателя Джеффа Безоса, журналистка Лорен Санчес показала костюм, в котором полетит в космос в рамках первой женской миссии компании Blue Origin. Соответствующим видео она поделилась в Instagram.

Санчес предстала в синем комбинезоне, который разработан специально для полета. На одной штанине красуется логотип Blue Origin в виде пера, на второй - надпись.

Как известно, невеста Безоса будет одной из женщин, присоединившихся к миссии компании. Все они полетят в одинаковых облегающих костюмах. Под комбинезон женщины выбрали нижнее белье SKIMS бренда Ким Кардашьян.

Видео дня

С Санчес также полетят популярная поп-певица Кэти Перри, автор и журналист CBS News Гэйл Кинг, предпринимательница, борец за гражданские права и гендиректор Rise Амандой Нгуен, аэрокосмический инженер Аишей Бове и кинопродюсер Керианн Флинн.

По данным CNN, историческая миссия будет длиться около 10 минут. Группа будет поднята на высоту более 100 километров. Женщины проведут в невесомости несколько минут.

Что известно о Blue Origin

Это американская аэрокосмическая компания, основанная в 2000 году Джеффом Безосом. Blue Origin занимается разработкой технологий для суборбитальных и орбитальных космических полетов. Также компания поставила цель - сделать полеты в космос доступными для всех желающих.

Когда стартует полет полностью женского экипажа

Как писал УНИАН, Кэти Перри полетит в космос вместе с пятью женщинами. Певица вошла в состав экипажа туристического космического корабля New Shepard от Blue Origin. С ней связалась Лорен Санчес.

Невеста Безоса утверждала, что сама планирует принять участие в туристическом полете, в котором будут задействованы выдающиеся личности, которые прокладывают путь для женщин в своих сферах.

Известно, что первый полностью женский космический полет с 1963 года полет состоится уже весной 2025 года.

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