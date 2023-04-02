Певица выложила фото, сделанное во время отпуска, заявив, что теперь это воспоминания.

Ани Лорак, которая недавно оправдалась за свое молчание о войне и назвала себя украинской певицей, показала новое фото с мужчиной-иностранцем. Публикацией она поделилась в своем Instagram-блоге.

На снимке Лорак и ее "духовный учитель" Исаак Виджраку позируют на пляже. Фотографию Ани подписала коротко: "Приятные воспоминания".

Комментарии к публикации звезда ограничила, очевидно, опасаясь расспросов о личном.

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В свою очередь Виджраку не так давно сделал в своем профиле пост о свободе.

"Свобода - один из самых драгоценных даров, которые у нас есть в жизни. Это позволяет нам выражать себя, быть верными тому, кто мы есть, и следовать за своими мечтами, не опасаясь осуждения или угнетения. Однако эту свободу можно легко отнять, если мы позволим себе находиться под контролем ядовитых убеждений общества", - написал мужчина.

Личная жизнь Ани Лорак

Отметим, о романе Лорак и Виджраку известно мало. 14 февраля артистка выложила пост, в котором показала фото своего избранника. Известно, что еще недавно Исаак был женат и воспитывал двоих детей.

Познакомились Ани и Исаак в 2022 году, когда мужчина вел у артистки духовные практики. Время от времени знаменитость делилась в stories счастливыми фото с бойфрендом.

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