Ани Лорак, которая недавно оправдалась за свое молчание о войне и назвала себя украинской певицей, показала новое фото с мужчиной-иностранцем. Публикацией она поделилась в своем Instagram-блоге.
На снимке Лорак и ее "духовный учитель" Исаак Виджраку позируют на пляже. Фотографию Ани подписала коротко: "Приятные воспоминания".
Комментарии к публикации звезда ограничила, очевидно, опасаясь расспросов о личном.
В свою очередь Виджраку не так давно сделал в своем профиле пост о свободе.
"Свобода - один из самых драгоценных даров, которые у нас есть в жизни. Это позволяет нам выражать себя, быть верными тому, кто мы есть, и следовать за своими мечтами, не опасаясь осуждения или угнетения. Однако эту свободу можно легко отнять, если мы позволим себе находиться под контролем ядовитых убеждений общества", - написал мужчина.
Личная жизнь Ани Лорак
Отметим, о романе Лорак и Виджраку известно мало. 14 февраля артистка выложила пост, в котором показала фото своего избранника. Известно, что еще недавно Исаак был женат и воспитывал двоих детей.
Познакомились Ани и Исаак в 2022 году, когда мужчина вел у артистки духовные практики. Время от времени знаменитость делилась в stories счастливыми фото с бойфрендом.