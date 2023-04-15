Певица Злата Огневич записала пародию на Ани Лорак. Украинская артистка надела очки и закрыла глаза купюрами долларов, записав видео под аудиофрагмент с интервью Лорак. Таким образом она намекнула на то, что Лорак закрывает глаза на войну в Украине из-за денег, которые получает в России.
Мнения поклонников Златы разделились. Одни считают, что это гениальная пародия, а другие убеждены, что Огневич не должна опускаться до такого уровня, чтобы хайпиться на артистах-путинистах, предавших Украину.
Реакция соцсетей
- "Это гениально!"
- "Злата, я была лучшего мнения о тебе, я считала тебя такой чистой, а теперь ты такая, как все…"
- "Почему-то не смешно. Думаю, что человек, который высмеивает другого человека таким образом, тоже на низкочастотном вайбе…"
- "Златочка, вашему таланту можно только позавидовать. Вы невероятна! Мне кажется, такой хайп вам совсем не нужен, вредит имиджу. По-моему, вы более интеллигентны, чем те, кто уделяет вес этой особе"
- "Помню, когда-то люди говорили: "Ани Лорак вышла замуж за турка. Для чего? Не могла украинца найти?" Теперь ее муж (бывший) поддерживает Украину, а она - сами знаете кого… Мораль очень проста: Лорак - тупая п**да"
Что Ани Лорак говорила в интервью
Певица Ани Лорак, которая после оккупации части Донбасса и аннексии Крыма продолжала работать в России, в апреле дала интервью российской блогерше "Алена, блин!" Там предательница в очередной раз напомнила о том, что ее якобы выжили из Украины какие-то влиятельные политики, имен которых она не называет.
Также певица заявила, что до сих пор считает Украину своей родиной и очень по ней скучает. Естественно, украинцы не поверили таким речам Каролины.
"Я пою для людей. Украина в моей душе. Я родилась там. Это, конечно, ранит меня… Такое отношение и так далее. Но все равно есть хорошие люди. Я, как ребенок, верю в добро. И я верю, что оно победит. Это же родное", - заявила Лорак на интервью.
Напомним, сеть "разрывает" новая версия интервью предательницы Ани Лорак.