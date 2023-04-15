Украинская певица записала пародию на недавнее интервью Ани Лорак российской блогерше.

Певица Злата Огневич записала пародию на Ани Лорак. Украинская артистка надела очки и закрыла глаза купюрами долларов, записав видео под аудиофрагмент с интервью Лорак. Таким образом она намекнула на то, что Лорак закрывает глаза на войну в Украине из-за денег, которые получает в России.

Мнения поклонников Златы разделились. Одни считают, что это гениальная пародия, а другие убеждены, что Огневич не должна опускаться до такого уровня, чтобы хайпиться на артистах-путинистах, предавших Украину.

Реакция соцсетей

"Это гениально!"

"Злата, я была лучшего мнения о тебе, я считала тебя такой чистой, а теперь ты такая, как все…"

"Почему-то не смешно. Думаю, что человек, который высмеивает другого человека таким образом, тоже на низкочастотном вайбе…"

"Златочка, вашему таланту можно только позавидовать. Вы невероятна! Мне кажется, такой хайп вам совсем не нужен, вредит имиджу. По-моему, вы более интеллигентны, чем те, кто уделяет вес этой особе"

"Помню, когда-то люди говорили: "Ани Лорак вышла замуж за турка. Для чего? Не могла украинца найти?" Теперь ее муж (бывший) поддерживает Украину, а она - сами знаете кого… Мораль очень проста: Лорак - тупая п**да"

Что Ани Лорак говорила в интервью

Певица Ани Лорак, которая после оккупации части Донбасса и аннексии Крыма продолжала работать в России, в апреле дала интервью российской блогерше "Алена, блин!" Там предательница в очередной раз напомнила о том, что ее якобы выжили из Украины какие-то влиятельные политики, имен которых она не называет.

Видео дня

Также певица заявила, что до сих пор считает Украину своей родиной и очень по ней скучает. Естественно, украинцы не поверили таким речам Каролины.

"Я пою для людей. Украина в моей душе. Я родилась там. Это, конечно, ранит меня… Такое отношение и так далее. Но все равно есть хорошие люди. Я, как ребенок, верю в добро. И я верю, что оно победит. Это же родное", - заявила Лорак на интервью.

Напомним, сеть "разрывает" новая версия интервью предательницы Ани Лорак.

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