Лысая и с отрезанной головой: Лолита шокировала сеть образом для нового клипа (видео)

Подписчиков очень напугал такой образ Лолиты, несмотря на то, что сама песня им понравилась.

Лолита представила новую песню "Кислород". Короткий тизер появился на ее странице в Instagram.

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На видео полностью лысая "отрезанная голова" Лолиты лежит в контейнере с отрезанными конечностями. При этом она поет.

Подписчиков очень напугал такой образ Лолиты, несмотря на то, что сама песня им понравилась.

"Песня Классная, но смотреть жутко", "Жутковато смотреть...", "Я аж испугалась, когда внезапно увидела", - написали ей в комментариях под видео.

Как сообщал УНИАН, ранее 56-летняя Лолита шокировала сеть внешним видом.

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