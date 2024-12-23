У дочерей шеф-повара была первая фотосессия.

Известная украинская шеф-повар, победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская, которая недавно стала мамой двух девочек, показала лица дочерей.

41-летняя женщина пока не рассекречивает имен своих девочек, однако решила поделиться кадрами с их первой в жизни фотосессии в Instagram.

Заметно, что для малышек выбрали несколько образов. В частности, девочки позировали в белых костюмах с шапочками с ушками и в серых нарядах с обручем на голове.

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"Первая фотосессия крошек", - подписала фото Лиза.

К слову, Глинская сообщила о своей беременности недавно, однако позже написала, что уже 4 ноября родила двух дочерей. Женщина объяснила, что не хотела сразу делиться радостью, ведь считает, что счастье любит тишину. Сейчас она находится в браке с мужем Максимом Большаковым. Известно, что несколько лет назад Лиза уже была беременной, но из-за врачебной ошибки она родила мертвого младенца.

Напомним, ранее Лиза Глинская рассекретила свой вес после рождения двух дочерей.

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