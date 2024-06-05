Лилия Ребрик отправила 11-летнюю дочь на отдых без родителей

Девочка отправилась в детский лагерь.

Телеведущая Лилия Ребрик отправила свою 11-летнюю дочь Диану на отдых без родителей. Она показала, как провожала своего ребенка на железнодорожном вокзале.

Диана для поездки выбрала свободную и удобную одежду - серые штаны и черную футболку. На фото она позирует с чемоданом.

Как известно, девочка едет в детский лагерь, где будет проводить время со своими сверстниками и отдыхать от учебы.

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"Моя взрослая красавица! В лагерь!" – подписала кадры ведущая.

Также Ребрик пошутила, кто больше ждет поездки Дианы - она сама и ее родители.

"Не знаю, кто больше ждет отправления: дети или родители", – сказала знаменитость.

Сама Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий остались в Киеве вместе со средней дочерью Полиной и младшей Адель.

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как восстанавливает фигуру после третьих родов.

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