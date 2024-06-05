Лилия Ребрик отправила 11-летнюю дочь на отдых без родителей

Телеведущая Лилия Ребрик отправила свою 11-летнюю дочь Диану на отдых без родителей. Она показала, как провожала своего ребенка на железнодорожном вокзале.
Диана для поездки выбрала свободную и удобную одежду - серые штаны и черную футболку. На фото она позирует с чемоданом.
Как известно, девочка едет в детский лагерь, где будет проводить время со своими сверстниками и отдыхать от учебы.
"Моя взрослая красавица! В лагерь!" – подписала кадры ведущая.
Также Ребрик пошутила, кто больше ждет поездки Дианы - она сама и ее родители.
"Не знаю, кто больше ждет отправления: дети или родители", – сказала знаменитость.
Сама Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий остались в Киеве вместе со средней дочерью Полиной и младшей Адель.
Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала, как восстанавливает фигуру после третьих родов.