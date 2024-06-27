Виктор Байда рассказал, как его мобилизовали.

Украинский музыкант, фронтмен группы Our Atlantic Виктор Байда пополнил ряды ВСУ. Артист раскрыл, как он мобилизовался в армию.

В своем Instagram исполнитель сообщил, что совсем скоро отправится на военные учения. Однако он поделился не слишком приятными подробностями мобилизации и своего пребывания в ТЦК.

ВВК певец прошел 19 июня. По словам Байды, его "с трудом" отвезли в больницу, потому что полицейская машина, в которую его "запаковали", постоянно ломалась. В поликлинику, как написал Виктор, одновременно везли еще нескольких мобилизованных. Они ехали тремя машинами.

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"Приехав в ТЦК, нам сказали ждать и что домой мы уже не вернемся. У всех началась паника, ведь информации нам почти не предоставили. Сплотившись, мы обсуждали возможные варианты событий. Несмотря на превышение полномочий полиции и ТЦК, вопрос здесь только к Минобороны, которое не может решить проблемы мобилизации на третьем году полномасштабного вторжения", - отметил солист Our Atlantic.

Уже вечером того же дня будущие военные ждали, когда их отвезут в распределительный пункт. В комментариях под постом Байда добавил, что сейчас он готовится к военным учениям. Несмотря на все нюансы мобилизации, которыми был недоволен артист, он подчеркнул, что готов и пойдет на фронт защищать Украину.

Что известно о Байде и Our Atlantic

Группа из Умани исполняет инди-рок музыку и получила известность благодаря своему уникальному стилю и эмоциональным выступлениям. Байда, как вокалист и лидер группы, известен своей харизматичностью.

Our Atlantic имеет несколько успешных релизов, среди которых "Kino" и "Lovers Do". Музыка группы часто отражает личные переживания и мысли Виктора. Он также участвует в написании песен и создании музыки.

В 2022 году коллектив стал одним из финалистов национального отбора на конкурс Евровидение. К слову, барабанщик Our Atlantic Алексей Быков уже давно присоединился к ВСУ и стоял на защите Киева в начале полномасштабного вторжения.

Напомним, ранее известный украинский писатель Мартын Якуб пополнил ряды ВСУ.

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