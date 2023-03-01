Судьба российского актера Николая Зазули не заставит никого завидовать.

Российский актер Николай Зазуля, который прославился игрой в сериале "След", впервые за долгое время вышел на связь со своими поклонниками. Мужчина заявил, что в последнее время ему очень тяжело - он борется за жизнь, поскольку врачи обнаружили у него саркому. Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Зазуля сказал, что денег у него нет совсем - не хватает даже на базовые потребности, поэтому у него уже даже отключили электричество в доме. Заказов по работе тоже нет, да и физически он бы не смог сейчас где-либо сниматься.

"За эти годы я перенес две химиотерапии, лицо почернело, проблемы с кожей, работой", - прокомментировал свое состояние Николай Зазуля.

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Пропагандистам он рассказал, что сейчас коллекторская фирма требует от него возврата долга в размере 500 тысяч рублей (250 тысяч гривень), а также он должен погасить счета за коммунальные услуги в размере 100 тысяч рублей (около 50 тысяч гривень). Для этого Николай обратился за помощью к своим поклонникам - тем удалось собрать 35 тысяч рублей (около 18 тысяч гривень).

Что Николай Зазуля говорит о войне в Украине

Поскольку из-за болезни актер, прославившийся по сериалам "След", "Братаны 3", "Следаки", "Интерны" и "Воронины", ведет непубличный образ жизни, сложно найти какие-либо его свежие интервью или комментарии прессе. Однако в том интервью, где он пожаловался на долги, Зазуля ни слова не сказал о том, что его сограждане убивают мирных украинцев.

Напомним, серьезные проблемы со здоровьем появились у еще одного известного россиянина - фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен поддержал кровавую политику Путина, и карма не заставила долго ждать - после купания в проруби в начале января у него началось воспаление легких и появилась гангрена. Ему ампутировали стопы и пальцы рук.

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