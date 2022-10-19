Новыми фотографиями телезвезда поделилась в своем Instagram-блозі.

Украинская телеведущая Леся Никитюк 19 октября отмечает день рождения. Ей исполняется 35 лет. В честь этого знаменитость решила поделиться откровенными снимками в соблазнительном наряде. Их Леся опубликовала у себя в Instagram-блоге.

Юбилярша появилась перед объективом в темно-коричневом платье. Наряд элегантно обтягивает ее формы и подчеркивает фигуру. Примечательно, что спина в этом платье частично обнажена. Чтобы дополнить образ, Леся надела сапоги и пальто.

Телеведущая призналась, что верит в то, что загаданные в день рождения желания обязательно сбываются.

Видео дня

"Говорят, в день рождения можно загадать желание и оно обязательно сбудется. Я загадала. Хочу чтобы Украина победила проклятого врага и чтобы все, кто защищает родную землю, вернулись домой живые и невредимые. Чтобы наши люди вернулись в свои родные города, а наши украинские дети снова разбежались по родным школам. Вот такое желание", - поделилась Никитюк.

Реакция соцсетей

Поклонники не смогли пройти мимо таких сногсшибательных снимков длинноногой знаменитости и вот что написали:

"Леся, это просто пожар!"

"Ты невероятная красотка"

"Лесуня! Красавица! Здоровья и победы! Ты – замечательная!"

"Лесь, ты – гордость Украины! Много лет! Победы, мирного неба, согласия и добра! Обнимаю"

"С Днюхой, малышка! Будь здорова и мира нам всем!"

Напомним, Леся Никитюк показала, как подготовилась к зиме на случай отсутствия отопления и светаю

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