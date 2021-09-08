Звезду сразу же засыпали комплиментами, оценив ее такой дерзкий образ.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк произвела фурор в сети, показавшись в латексной одежде. Такой наряд удачно подчеркнул роскошную фигуру леди Ле.

Читайте также"ВИА Гра" прокомментировала громкий скандал вокруг Меладзе (видео)Серия соответствующих снимков появилась в Instagram Леси. "Давайте договоримся, раз и навсегда! Я выставляю фотки, вы лайкаете и пишете в комментах, что я Amazing", - подписала фотографии Никитюк.

Телеведущая позировала на камеру в облегающем латексном корсете и штанах из такого же материала. Этот "лук" удачно подчеркнул фигуру звезды. Дополнила она образ обувью на каблуке и ультрамодным бежевым тренчем.

Ранее Никитюк похвасталась, что заняла второе место в рейтинге Top Instagram Influencers in Ukraine, уступив только президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кто такая Леся Никитюк?

Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году, играла в КВН. В 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика", позже стала ведущей известного шоу о путешествиях "Орел и решка".

Сейчас ведущая работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?" и "Кто сверху?". У звезды 3,7 млн подписчиков в Instagram.

Автор: Ольга Робейко