Телеведущая Леся Никитюк стала проводницей (фото)

Никитюк насмешила сеть новым видео.

Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram видео, на котором примерила на себя роль проводницы.

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В социальной сети есть маска, которая создает на лице макияж и примеряет одежду проводницы. Леся примерила на себя синие тени и специальный костюм, который носят проводницы во время поездок. А в руках у Никитюк были две чашки чая.

"Уважаемые пассажиры. Харьков. Наша станция Харьков. ЛеМаршрутка приехала", - сказала Никитюк.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк чуть не утонула в болоте.

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