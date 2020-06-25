Телеведущая Леся Никитюк стала проводницей (фото)
11:30, 25 июня 2020Звезды
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Никитюк насмешила сеть новым видео.
Никитюк насмешила сеть / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram видео, на котором примерила на себя роль проводницы.
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В социальной сети есть маска, которая создает на лице макияж и примеряет одежду проводницы. Леся примерила на себя синие тени и специальный костюм, который носят проводницы во время поездок. А в руках у Никитюк были две чашки чая.
"Уважаемые пассажиры. Харьков. Наша станция Харьков. ЛеМаршрутка приехала", - сказала Никитюк.
Никитюк стала проводницей / Скриншот Instagram
Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк чуть не утонула в болоте.
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