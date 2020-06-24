Никитюк пострадала во время съемок программы.

Украинская телеведущая Леся Никитюк чуть не утонула в болоте во время съемок программы "Le Маршрутка".

Происшествие произошло в Черниговской области, передает Новый канал.

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В этой области существует редкий вид болота - Бондаровское болото, который затягивает. Изучая его, Леся сама чуть не утонула прямо на глазах у съемочной группы.

"В момент, когда меня затягивало болото, я вспоминала сцены из фильмов, где человеку бросают ветку, чтобы он выбрался. Но не все такие сцены заканчиваются хеппи-эндом. Хорошо, что рядом был "поводырь", который знает болото, как свои пять пальцев. Он смог меня вытащить. И интервальные голодание пошло на пользу - недолго меня тянули", - сказала Леся.

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк соблазнила фолловеров кокетливым фото.

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