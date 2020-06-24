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Леся Никитюк показала откровенное фото из душа

18:29, 24 июня 2020
Звезды
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Леся показала фото из душа / фото instagram.com/lesia_nikituk

Фото было сделано в ванной комнате. Леся позирует, облокотившись на дверь. Так, ее волосы были собраны в хвостик, а голое тело прикрывало полотенце. А затем Никитюк опубликовала видео, на котором сделала себе маску для лица.

Леся показала фото / фото instagram.com/lesia_nikituk

Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк пострадала во время съемок программы.

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