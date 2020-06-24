Леся Никитюк показала откровенное фото из душа
18:29, 24 июня 2020Звезды
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Телеведущая показала фото, где она позирует в полотенце.
Леся показала фото из душа / фото instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая Леся Никитюк опубликовала в Instagram-истории фотографию, где она позирует в одном полотенце.
Фото было сделано в ванной комнате. Леся позирует, облокотившись на дверь. Так, ее волосы были собраны в хвостик, а голое тело прикрывало полотенце. А затем Никитюк опубликовала видео, на котором сделала себе маску для лица.
Леся показала фото / фото instagram.com/lesia_nikituk
Как сообщал УНИАН, ранее Никитюк пострадала во время съемок программы.
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