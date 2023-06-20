Украинская телеведущая Леся Никитюк приехала в больницу, чтобы навестить 10-летнюю онкобольную девочку. Она зашла к ней в палату с огромными воздушными шарами, чем очень обрадовала девочку.
На своей странице в Instagram она рассказала, что Саша - настоящий боец. У нее обнаружили рак во время полномасштабного вторжения России в Украину.
"Больно воспринимать, как ребенок с надеждой смотрит тебе в глаза и верит, что все будет хорошо... Первая боль, глотает слезы, но вместе с тем радуется и смеется, радуется солнцу, игрушкам, радуется встрече со своим кумиром. Здоровая, красивая, с хорошим будущим – без войны", – написала Леся.
Кроме того, ведущая не только пообщалась с Сашей, но и сделала ей несколько подарков - игрушку, ожерелье и автограф.
Девочка, в свою очередь, была очень рада знакомству с Никитюк. Заметно, что она не ожидала такого сюрприза.
Реакция сети
- "Вы - герои, маленькие и большие"
- "Самое главное в жизни - это видеть деток счастливыми. Вы молодец, Леся. Вы подарили этому ребенку хорошие эмоции. Она счастлива"
- "Гордимся вами"
- "Леся, вы человек с искренней душой и очень добрым сердцем, любим вас"
Напомним, ранее Леся Никитюк показала редкое фото с отцом.