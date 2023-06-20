Ведущая осчастливила ребенка своим появлением.

Украинская телеведущая Леся Никитюк приехала в больницу, чтобы навестить 10-летнюю онкобольную девочку. Она зашла к ней в палату с огромными воздушными шарами, чем очень обрадовала девочку.

На своей странице в Instagram она рассказала, что Саша - настоящий боец. У нее обнаружили рак во время полномасштабного вторжения России в Украину.

"Больно воспринимать, как ребенок с надеждой смотрит тебе в глаза и верит, что все будет хорошо... Первая боль, глотает слезы, но вместе с тем радуется и смеется, радуется солнцу, игрушкам, радуется встрече со своим кумиром. Здоровая, красивая, с хорошим будущим – без войны", – написала Леся.

Видео дня

Кроме того, ведущая не только пообщалась с Сашей, но и сделала ей несколько подарков - игрушку, ожерелье и автограф.

Девочка, в свою очередь, была очень рада знакомству с Никитюк. Заметно, что она не ожидала такого сюрприза.

Реакция сети

"Вы - герои, маленькие и большие"

"Самое главное в жизни - это видеть деток счастливыми. Вы молодец, Леся. Вы подарили этому ребенку хорошие эмоции. Она счастлива"

"Гордимся вами"

"Леся, вы человек с искренней душой и очень добрым сердцем, любим вас"

Напомним, ранее Леся Никитюк показала редкое фото с отцом.

Вас также могут заинтересовать новости: