Известная телеведущая Леся Никитюк, которая скрывает свою личную жизнь, написала в блоге, что наконец решилась показать фотографию с бойфрендом. Подписчики уже надеялись его увидеть, но это оказалось просто шуткой.
Так, 35-летняя звезда в Instagram-stories опубликовала свое фото, на котором написала: "Вы давно просите, чтобы я показала вам свою вторую половинку. Этот день настал!"
Однако уже в следующей stories она обнародовала черный квадрат и написала: "В момент, когда мы фотографировались, исчез свет. Если что, он слева".
Отметим, что на данный момент подробности личной жизни Леси неизвестны. Она даже не раскрывает, свободно ли ее сердце.
Леся Никитюк - кто это
Телеведущая родом из Хмельницкого, которая прославилась благодаря проекту "Орел и решка". Также она работает на Новом канале во многих развлекательных проектах. Была ведущей туристического шоу "Ле маршрутка" про известные и малоизвестные украинские локации.
После начала полномасштабного вторжения поехала в родной Хмельницкий, где волонтерила в школе, где когда-то училась. Там звезда расселяла беженцев, которые покинули свои дома из-за интенсивных обстрелов или оккупации.
Напомним, Леся Никитюк в свой юбилей снялась в сексуальном платье с "голой" спиной.
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