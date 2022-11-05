Звезда Нового канала скрывает от публики свою личную жизнь.

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая скрывает свою личную жизнь, написала в блоге, что наконец решилась показать фотографию с бойфрендом. Подписчики уже надеялись его увидеть, но это оказалось просто шуткой.

Так, 35-летняя звезда в Instagram-stories опубликовала свое фото, на котором написала: "Вы давно просите, чтобы я показала вам свою вторую половинку. Этот день настал!"

Однако уже в следующей stories она обнародовала черный квадрат и написала: "В момент, когда мы фотографировались, исчез свет. Если что, он слева".

Видео дня

Отметим, что на данный момент подробности личной жизни Леси неизвестны. Она даже не раскрывает, свободно ли ее сердце.

Леся Никитюк - кто это

Телеведущая родом из Хмельницкого, которая прославилась благодаря проекту "Орел и решка". Также она работает на Новом канале во многих развлекательных проектах. Была ведущей туристического шоу "Ле маршрутка" про известные и малоизвестные украинские локации.

После начала полномасштабного вторжения поехала в родной Хмельницкий, где волонтерила в школе, где когда-то училась. Там звезда расселяла беженцев, которые покинули свои дома из-за интенсивных обстрелов или оккупации.

Напомним, Леся Никитюк в свой юбилей снялась в сексуальном платье с "голой" спиной.

Вас также могут заинтересовать новости: