Телеведущая не смогла сдержать своих эмоций.

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в инста-сториз трогательным моментом из жизни.

Звезда несколько месяцев не видела свою любимую собаку Рафика. В момент встречи со своим "другом" Никитюк не смогла сдержаться и заплакала от радости. Также она показала несколько фотографий с Рафиком.

Отметим, Леся обычно много внимания уделяет своему питомцу. Так, телеведущая берет собаку даже на съемки. А еще она создала в Instagram отдельную страницу для него.

Читайте также MELOVIN поразил сеть признанием: "Люблю" Кто такая Леся Никитюк

Леся Никитюк - украинская телеведущая, которая сделала значительный прорыв в карьере участием в тревел-шоу "Орел и решка". Также Леся вместе с Сергеем Притулой ведет популярную программу "Хто зверху".

В конце августа 2018 стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?" В ноябре 2019 года стала ведущей телевизионного проекта "Le Маршрутка". Также Леся Никитюк была участницей шоу "Танцы со звездами", но до финала она так и не дошла.

Напомним, ранее Леся Никитюк в кожаном мини-платье раззадорила сеть.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич