Парочка провела время вместе на вечеринке.

Знаменитого американского актера Леонардо Ди Каприо застали в компании девушки на 16 лет моложе. Артист, которого ранее подозревали в романе с россиянкой Ириной Шейк, провел время с известной певицей и актрисой.

49-летний оскароносный актер провел ночь с 33-летней Теяной Тейлор, наиболее известной по ролям в фильмах "Тысяча и один", "Поездка в Америку 2". Как сообщает издание Page Six со ссылкой на собственные источники, парочка вместе посетила вечеринку в Нью-Йорке. Они танцевали и флиртовали друг с другом до утра, после чего вместе покинули ее.

"Они танцевали очень страстно. Они тусовались всю ночь и почти все время были в углу вместе. Пара покинула ночной клуб The Stafford Room вместе в 3 часа ночи", - рассказал инсайдер.

Видео дня

Источник отмечает, что не видел, чтобы Ди Каприо целовал Теяну "или демонстрировал какие-либо публичные проявления своих чувств".

До вечеринки он, кстати, провел время за ужином со своей девушкой - 25-летней моделью Витторией Черетти. Знаменитости закрутили роман в мае 2023 года. Однако Лео еще ни разу не был официально женат. Поэтому он до сих пор считается главным холостяком Голливуда.

Стоит указать, что обычно владельца трех "Золотых глобусов" окружают женщины значительно моложе его. Едва ли не впервые он нарушил свое правило - не ухаживать за старшими женщинами и провел вечер с Тейлор. Лео встречался с женщинами в возрасте до 26 лет. Ранее его замечали в компании Келли Рорбах, Тони Гаррн, Блейк Лайвли, Жизель Бюндхен, Хелены Кристенсен, Камиллы Морроне и др.

Напомним, ранее Анджелину Джоли застукали с любовником в отеле. Они провели там два дня.

Вас также могут заинтересовать новости: