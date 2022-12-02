Известный британский певец и композитор Стинг обратился к своим поклонникам по всему миру с просьбой донатить на помощь Украине. Артист рассказал, что из-за российского вторжения миллионы украинцев остаются без тепла и света. По его словам, важен каждый доллар, направленный на поддержку граждан.
Вот что еще сказал Стинг в своем видеообращении:
"Зима пришла в Англию, но также она началась и в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой в этой войне".
Музыкант рассказал, что создал инициативу "The Renew Democracy". Все средства, собранные в рамках этого проекта, будут направлены на покупку еды и спальных мешков для украинцев.
"Каждый ваш доллар имеет значение. В этом году подарите тепло для украинцев", - резюмировал Стинг.
Напомним, Стинг с начала полномасштабной войны открыто поддерживает украинцев. Также он поздравил Украину с Днем Независимости.
Ранее УНИАН писал, что Стинг остановил концерт в Варшаве и поддержал Украину. Он заявил, что война в нашей стране - это абсурд.