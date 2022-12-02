Известный исполнитель записал обращение к своим подписчикам.

Известный британский певец и композитор Стинг обратился к своим поклонникам по всему миру с просьбой донатить на помощь Украине. Артист рассказал, что из-за российского вторжения миллионы украинцев остаются без тепла и света. По его словам, важен каждый доллар, направленный на поддержку граждан.

Вот что еще сказал Стинг в своем видеообращении:

"Зима пришла в Англию, но также она началась и в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшей битвой в этой войне".

Музыкант рассказал, что создал инициативу "The Renew Democracy". Все средства, собранные в рамках этого проекта, будут направлены на покупку еды и спальных мешков для украинцев.

"Каждый ваш доллар имеет значение. В этом году подарите тепло для украинцев", - резюмировал Стинг.

Напомним, Стинг с начала полномасштабной войны открыто поддерживает украинцев. Также он поздравил Украину с Днем Независимости.

Ранее УНИАН писал, что Стинг остановил концерт в Варшаве и поддержал Украину. Он заявил, что война в нашей стране - это абсурд.

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