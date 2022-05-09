Солист группы признался, что ранее уже бывал в нашей стране.

Известная финская рок-группа The Rasmus приехала в Турин на самый масштабный песенный конкурс Евровидение. Во время подготовки музыканты познакомились с украинской группой Kalush Orchestra.

Они не только вместе исполняют свои песни на улицах Турина, но и обсуждают войну в Украине. Так, солист группы The Rasmus Лаури Илонен признался, что очень хочет вернуться в Украину, так как она важна для него и для всей группы.

Он отметил, что в Украине у них много поклонников. Группа их очень ценит, поэтому всячески старается поддерживать нашу страну в развязанной РФ войне.

"Всем украинцам, в том числе фанатам The Rasmus, мы хотим еще раз выразить свою любовь и поддержку. Мы хотим после войны вернуться в Украину с концертом, обнять вас и отлично провести время. Верим, что это будет скоро", - сказал Илонен в интервью "24 каналу".

Напомним, ранее Kalush Orchestra сорвали овации на открытии Евровидения 2022.

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