Украинскую группу встречали очень тепло в Турине.

Украинская группа Kalush Orchestra недавно прибыла в Турин, где успела уже отыграть две репетиции перед самым масштабным песенным конкурсом Евровидение.

Вчера состоялось официальное открытие Евровидения 2022. Артисты прошлись по торжественному коридору и дали коротенькие интервью ведущим конкурса. Когда Kalush Orchestra проходили по бирюзовой дорожке, в руках они держали украинские флажки.

Увидев их, зрители и фанаты начали громко аплодировать и подпевать слова песни "Stefania".

Отметим, Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале Евровидения 2022 под шестым номером. Они исполнят песню "Stefania", которую солист группы Олег Псюк посвятил своей маме, а также всем украинским матерям, которые уберегают своих детей от ужасов войны.

Напомним, за день до Евровидения 2022 букмекеры обновили ставки на победителя.

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