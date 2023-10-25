Певица очень переживала за свою подругу.

Латышская певица Лайма Вайкуле дала большое интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм", в котором вспомнила о разговоре с Аллой Пугачевой после нападения ХАМАСа на Израиль.

Она рассказала, что сразу же после того, как узнала о войне в Израиле, связалась с Примадонной. Вайкуле очень переживала за нее и ее семью, ведь они очень близкие друзья.

"Я всем звонила, свое сочувствие выражала, конечно... Первое спросила: "Как дела?" Ответ: "Все в порядке, все хорошо, не волнуйся". Они были спокойнее, чем я. Ты себе нагоняешь больше красок, а внутри люди, наверное, как-то собираются и спокойнее к этому относятся. А у меня было столько тревоги, я вообще паникерша. То есть меня успокаивали. И в Украине, и в Израиле ", – рассказала Вайкуле.

Она добавила, что Израиль - это замечательная страна с миролюбивыми людьми. К примеру она привела случаи, когда после нападения боевиков ХАМАС хозяева собак сдавали кровь своих любимцев, чтобы спасти других животных.

Напомним, в начале войны в Израиле Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту. РосСМИ сообщали, что они планируют покинуть страну из-за боевых действий. Однако позже шоумен вышел на связь и сказал, что остается в Израиле.

Вскоре Галкин отправился на гастроли в Европу. В то же время появилась информация, что Пугачева с детьми улетела из Израиля на Кипр.

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