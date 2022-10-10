Об этом сам маг рассказал в своем Instagram-блоге.

Экстрасенс Макс Гордеев, который не раз давал точные предсказания по военным событиям в Украине, пострадал от обстрела 10 октября. К счастью, пострадал не лично - из-за взрывов повреждено его жилье.

Как показал сам Гордеев в своем блоге, в квартире, где он живет, потрескались стекла.

Видео дня

"Треснули окна. Хорошо, что не выбило. Вам все аукнется за оборванные жизни и планы!" - написал экстрасенс в своем блоге.

Кто такой Макс Гордеев

Это экстрасенс, таролог, победитель программы "Битва экстрасенсов". Он неоднократно давал прогнозы касательно войны в Украине. Например, летом в интервью Славе Демину он предсказал разрушение Крымского моста. Тогда, по словам эксперта, много людей думало над тем, как бы разрушить мост.

После подрыва Крымского моста 8 октября 2022 года Гордеев в эксклюзивном комментарии УНИАН рассказал, что Россия начнет мстить за это. Тогда он предсказал массивные обстрелы всех регионов.

"Россия 100% будет пытаться показывать, что она что-то нам сделает за это. Да, будут какие-то аспекты негативные, она будет делать что-то в нашу сторону, это 100%. Дальше будут страдать Запорожье, Днепр, Одесса и Киев может даже. Они действительно могут планировать какие-то массовые атаки. Надо быть в этих аспектах очень и очень осторожными", - говорил Гордеев.

Также УНИАН писал, что Гордеев назвал переломную дату в войне в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: