Ранее молдавский певец часто бывал в Киеве, был тренером вокального шоу на 1+1 и даже выпустил песню на украинском языке.

Молдавский певец и бывший тренер 9-го и 10-го сезонов проекта "Голос країни" Дан Балан до полномасштабного вторжения РФ в Украину часто бывал в Киеве. Однако уже почти год он не посещал украинскую столицу. Куда пропал артист и какая у него позиция касательно войны - читайте в материале.

Что Дан Балан говорил о войне в Украине

24 февраля 2022 года, когда РФ полномасштабно напала на Украину, Дан Балан, судя по информации из открытых источников, был в Киеве.

Свою позицию он озвучил на третий день - 27 февраля он сделал в своем Instagram-блоге пост со словами Тараса Шевченко:

"Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде, настане суд, заговорять Дніпро і гори. Боже, врятуй Україну! Всім серцем з вами!"

Украинские поклонники в комментариях его поблагодарили за такую позицию, а вот россияне оставили много неприятных посланий, называя его "предателем".

Из-за того, что с 24 февраля авиасообщение было остановлено, музыкант не мог покинуть страну. Позднее его мама Людмила Балан в одном из интервью заявила, что ее сын выехал из Украины "ближе к концу февраля". Как именно и куда - не уточняется.

Людмила Балан добавила, что не хочет говорить, где сейчас находится ее сын. Комментируя войну в Украине, женщина сказала: "Остается только молиться, чтобы украинцы сопротивлялись и боролись с русскими до конца".

Где сейчас Дан Балан и чем он занимается

Instagram-профиль Дан практически не ведет, но у него на аватарке изображен международный символ мира пацифик, а в шапке профиля написано: "Give Peace a Chance!" (Дайте миру шанс).

Румынское издание "Viva" в марте 2022 года сообщило, что Дан Балан из Молдовы переехал в Турцию.

Летом 2022 года он впервые после длительной паузы выпустил песню - это была переведенная на румынский язык композиция Printre Culori ("Среди цветов").

Напомним, Максим Галкин показал фото со съемок в Украине.

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