Больше всего шансов на прохождение в финал и на победу у представителей от Украины.

Первый полуфинал Евровидения-2022 пройдет в Турине уже во вторник, 10 мая. Несмотря на то, что ранее долгое время в таблице прогнозов букмекеров триумфовала Италия, последние два месяца безусловный лидер - Kalush Orchestra из Украины. По состоянию на 19:00 9 мая 49% за то, что именно они одержат победу.

Судя по прогнозам, точно пройдут в финал Греция, Норвегия, Нидерланды и Португалия. Пока что у них больше всего поддержки.

Отметим, также букмекеры назвали главных аутсайдеров на Евровидении 2022. Согласно ставкам, в финал не пройдут Литва, Австрия, Исландия, Хорватия, Дания, Словения, Болгария.

Напомним, представители Финляндии на Евровидении The Rasmus перепели песню Kalush Orchestra.

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