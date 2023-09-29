В начале полномасштабной войны актриса набрала почти 12 килограммов.

Звезда "Кріпосної" Ксения Мишина высказалась о своем похудении. Недавно актриса похвасталась стройным телом и поразила сеть результатами работы над своими формами.

"Меня не устраивал мой вес, и я решила решить этот вопрос. Я худела четыре месяца, я работала с очень классной командой людей, менторов. Которые помогали, наблюдали, вели меня. Понимаешь, на самом деле все настолько просто, но просто нужно работать! Мы привыкли к тому, чтобы все усложнять, понимаешь... Наш мир - это большая манипуляция, а мир еды - это вообще, все в манипуляции", - призналась Мишина в интервью Алине шаманской на ее подкасте "Розлючена".

В начале полномасштабной войны РФ против Украины актриса начала набирать вес. Она пыталась справиться со стрессом, но вместо этого постоянно ела. Потом Мишина поняла, что ей нужно что-то с этим делать.

"Я постоянно ела, ела, мне нужно было заедать все это. И в какой-то момент я посмотрела на себя в зеркало и сказала: "Боже, что это?"... Сначала я начала заниматься спортом, но продолжала есть всю эту ерунду. Скажу, что питание, мне кажется, это просто важнейшая составляющая на пути к классной, к желаемой фигуре... Есть физический голод, есть психологический голод. И очень важно научиться отличать: ты действительно сейчас голодна, или что-то сейчас произошло, какая-то ситуация, после которой ты захотела поесть. Это реакция организма, что-то такое произошло, и ты начинаешь есть, но на самом деле твоему организму не нужно это", - добавила актриса.

Мишина не стала скрывать, что раньше она ненавидела спорт. но потом она поняла, в чем секрет идеальной фигуры. Актриса начала заниматься спортом, следить за своим питанием. Кроме этого, звезда утверждает, что пьет много воды.

"Я просто ненавидела спорт, и это тоже психологическая история. Я ненавидела его, потому что не хотела напрягаться, потому что мы все не любим напрягаться. Но когда ты понимаешь, зачем это, то уже по-другому работает... Правильное питание, спорт, режим. У меня было так, что не менее трех часов перерыва между едой, и без перекусов", - пояснила актриса.

Напомним, недавно Мишина в мини-платье взбудоражила фанов.

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