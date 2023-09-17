Известная актриса Ксения Мишина, снявшаяся в таких популярных сериалах как "Искушение", "Клятва врача", "Крепостная", "За витриной" и многих других, поделилась новыми снимками, на которых позирует у моря.
Знаменитость посетила ресторан на воде, где успела сфотографироваться до приема еды. Она позировала в черном мини-платье с длинным рукавом. На ножки она обула белые носки и лаковые лоферы.
Стоит отметить, что такой образ Ксении к лицу. Более того, можно рассмотреть ее стройные ножки. Известно, что Мишина регулярно занимается спортом и правильно питается.
За последнее время она сделала фигуру мечты, о чем ей, к слову, писали многие поклонники.
"Сфоткалась до еды, чтобы запомнить себя такой", - подписала фото актриса.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какие в Украине красивые девушки"
- "Просто шикарная"
- "Не думаю, что после еды что-то изменится. Вы - огонь"
- "Ну, какая же яркая звездочка"
- "Идеальная"
- "Супер, красотка"
Напомним, ранее Ксения Мишина свела с ума фото в "голом" платье.