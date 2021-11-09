Ксения Мишина несколько месяцев работала с психотерапевтом.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и первая "холостячка" страны Ксения Мишина поделилась ужасной историей из своей жизни - она страдала от панических атак и даже когда-то угодила в психбольницу.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

Читайте такжеПоклонников сериала "Крепостная" заинтриговали неожиданной новостью (фото)"Итак, один из моих самых леденящих душу страхов сбывался на моих глазах - я оказалась в психбольнице. Несколько облегчало ситуацию то, что я попала туда по собственной воле, в поисках хоть какого-то ответа", — отметила Мишина.

Там ей поставили диагноз "невроз" и отправили к психотерапевту.

"Так началась моя новая глава, и именно с этого момента в ней появился первый лучик", — продолжила Ксения.

Актриса отметила, что у неё был "набор бабушки" - тонометр, корвалол и каптопресс. Благодаря работе с психотерапевтом она от этого избавилась.

"Тогда я наконец призналась себе, что я хочу и даже обязана стать актрисой. И с того момента началась новая глава…", — подытожила звезда.

Ранее Ксения Мишина сделала откровенное признание о домашнем насилии. По словам знаменитости, ее избивал любимый мужчина, отец ее сына.

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Автор: Ольга Робейко