По словам звезды, даже человек, который себя любит и принимает, может хотеть что-то изменить в своей внешности.

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно рассказала, как относится к кардинальным изменениям внешности с помощью пластической хирургии.

На эту тему звезда пообщалась с фолловерами в Instagram-сторіз.

Мишина решила прокомментировать решение своей коллеги Анны Тринчер относительно операции по увеличению груди. Ксения публично поддержала это решение и аргументировала свое мнение.

"Меня часто спрашивают, как я отношусь к изменениям во внешности. В общем, тема принятия в моем блоге - одна из центральных. Интересный факт: многие люди считают, что человек, который себя полностью принял, не может хотеть себя изменить. То есть любовь к себе = остановка в развитии. Я вижу это так: ты можешь менять себя из состояния любви из состояния принятия, при этом чувствовать себя сексуальной, красивой, но желать стать еще лучше. Есть другой путь - подходить к зеркалу, всячески себя ненавидя, хотеть полностью перекроить. Это абсолютно два разных пути", - рассказала актриса.

Мишина отметила, что недавно тему принятия себя и любви к себе обсуждала с Тринчер.

"Она решилась на операцию по увеличению груди и я ее в этом поддержала, потому что мне очень нравится ее отношение к себе, принятия себя, и, при этом, как она открыто и смело об этом заявляет", - добавила актриса.

Как сообщал УНИАН, популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер вышла на связь после пластической операции по увеличению груди.

На записи видно, как Тринчер везут в палату после наркоза. Она имеет сонный вид. На вопрос о самочувствии Аня ответила: "Офигенно".

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