Она не захотела попробовать фокаччу от Валентины Хамайко.

Украинская актриса Ксения Мишина на днях шокировала результатами своего похудения. За четыре месяца ей удалось кардинально изменить свою фигуру. Как призналась актриса в "Сніданок з 1+1" за время войны она набрала девять килограмм и была недовольна своим телом, поэтому серьезно решила им заняться.

Мишина сказала, что могла заниматься спортом по шесть раз в неделю, она полностью перешла на правильное питание. Поэтому актриса отказалась попробовать фокаччу, которую приготовила ведущая программы Валентина Хамайко.

"Вообще я ем, но здоровую пищу только. Я набрала 9 килограммов и это было для меня чрезвычайно стрессово. Как по мне я выглядела очень плохо. Но это субъективная история. Я поняла, что мне нужно браться за свое тело. Это чрезвычайно крутая работа над собой. Я показала свой результат, но кому-то он может не понравится", - отметила Мишина.

Она добавила, что для нее это был крутой трансформационный период. Когда Мишина увидила первые результаты, то загорелась работать над собой и дальше. К слову, сын актрисы - Платон - во всем поддерживает свою звездную маму.

Чем известна Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса. Популярность обрела после съемок в сериале "Крепостная". Также она снималась в таких сериалах как "Клятва врача", "Искушение", "Подкидыш", "За витриной", "Вкус счастья" и других.

Мишина была главной героиней реалити "Холостячка". В финале она выбрала комика Александра Эллерта, но построить с ним отношения ей так и не удалось.

Также Ксения участвовала в шоу "Танцы со звездами".

Напомним, Ксения Мишина экстремально похудела.

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