Селебрити из-за плотного графика порой забывают позаботиться о собственном здоровье.

Зрители, которые приходят на концерт, ожидают невероятное шоу, спецэффекты и легендарные выступления своих кумиров. Вот только за всем этим праздником стоит кропотливая работа и невероятный труд. Так, порой звездам из-за усталости и перенапряжения становится плохо прямо во время концертов.

Мадонна

Шоу Мадонны всегда яркие и наполнены драйвом. Это певица, которая заводит публику буквально с полуоборота. И только немногим известно, как она готовится к таким событиям. Однажды во время концерта в Болгарии певица дважды потеряла сознание. Но надо отдать должное ее характеру, силе воли и любви к поклонникам, так как выступление она не отменила. Упала, встала и продолжила яркое шоу.

Кэти Перри

На одном из концертов Кэти Перри устроила настолько дикие танцы с падениями, что зрители не сразу поверили в то, что ей действительно плохо. Впрочем, и сама певица потом никак не прокомментировала это событие. Но, вероятно, что ей и в правду стало плохо из-за перенапряжения.

Леди Гага

Певице Леди Гаге стало плохо во время концерта в Барселоне. Тогда звезду стошнило прямо на сцене. Но даже несмотря на это, она продолжила выступать и дарить зрителям хорошее настроение. Вот она настоящая сила воли!

София Ротару

Певица София Ротару во время одного из выступлений также не в силах была справиться с усталостью. Звезда старательно исполняла песню, кружилась на сцене, подтанцовывала, а затем подошла к пианисту и упала ему прямо в ноги. Видимо, так сказались на Ротару усталость и невероятные нагрузки.

Тина Кароль

Летом 2021 года певица Тина Кароль выступала на музыкальном фестивале в Киеве, где использовала много пиротехники. Так, звезде из-за этого стало плохо. Она почувствовала удушье, ей не хватало воздуха.

Ранее УНИАН сообщал, что 5 украинских звезд регулярно обвиняют в пластических операциях.

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Автор: Диана Могилевич