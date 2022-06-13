Комик участвует в благотворительных мероприятиях и поддерживает боевой дух военных своими выступлениями.

Актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о своей жизни после 24 февраля. Долгое время он не понимал, стоит ли возвращаться к творчеству и поддерживать боевой дух украинцев, ведь сомневался относительно уместности юмористических шоу во время обстрелов.

Однако когда он и команда поняли, что так можно поддерживать и гражданских, и военных, решил делать все, чтобы быть полезным собственном государстве. В интервью программе "Зірковий шлях" Кошевой рассказал, что изменилось в его мировосприятии в последнее время.

"К некоторым вещам я начал относиться более подробно. Начал ценить то, что раньше не ценил. Я не могу сказать, что я стал большим патриотом, потому что я и был патриотом", - сказал Евгений.

Актер добавил, что даже несмотря на обстрелы украинских городов рашистами он никогда не думал о том, чтобы покинуть Украину.

"Я родился в этой стране, я пожил на Донбассе, учился на Донбассе, переехал в столицу. Когда это все началось, люди спрашивали почему я не уехал. А куда мне ехать? Я дома! Я что, зря работал на квартиры, машины, строил дом? Куда мне ехать, это же мой дом. Они (поклонники, - ред) видят, что президент здесь, его друзья никуда не выезжали, и их душевное состояние немного улучшается, они успокаиваются. Но до первого прилета", - прокомментировал юморист.

Напомним, друг Зеленского Кошевой прокомментировал намерение идти в политику.

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