Певица поностальгировала за 2016-ым.

Американская певица Бритни Спирс, освободившаяся от многолетней опеки отца, поделилась фотографией от культового фотографа Марио Тестино.

Кадр опубликован на ее странице в Instagram.

Бритни - активная пользовательница соцсети. Она радует фанатов постами чуть ли не каждый день.

Читайте такжеКсения Мишина, Бритни Спирс, Том Круз: 5 звезд, которые побывали в психушкеПосле того как заинтриговала видеороликом о возможном пополнении в семье, Спирс предложила фанатам поностальгировать вместе с ней.

Она разместила фотографию, сделанную еще в 2016 году для журнала V Magazine.

Эта серия снимков была создана для сотого выпуска журнала. Тогда вышло сразу три разных версии обложки с Бритни. Певица в то время завершала свой 9-й альбом и рассказывала об этом в интервью Джону Норрису.

Фотографии делал один из самых известных фотографов мира - британец перуанского происхождения Марио Тестино.

На фото певица позирует в кожаном жакете, кожаных перчатках и чулках. Рядом с ней - обнаженный мужчина.

Менее чем за сутки фотография собрала более половины миллиона лайков и тысячи восторженных комментариев.

"Настоящая королева!", "Икона", "Лучшее фото моей королевы!",- пишут фанаты.

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Автор: Анастасия Печенюк