По словам шоумена, Могилевская часто опаздывала на съемки, чем вызывала недовольство.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк рассказал, что во время съемок программы "Шанс" ссорился с певицей и продюсером Натальей Могилевской.

Он рассказал, что Могилевская как специалист и человек очень крутая. По его словам, она всегда была энергичной и яркой, но не обходилось без конфликтов.

Кондратюк добавил, что певица часто опаздывала на съемки, чем раздражала других. Даже несмотря на мелкие конфликты ее все уважали.

"Она немного неуправляемая. Может опоздать на съемку. А у нас тогда уже прямые эфиры были. И когда она опаздывала, а у нас начинались съемки рано, было реалити-шоу целого дня, а Наташа спит. До скандалов доходило, конечно. Мы всем платили. Наталья бесила, но ее все уважали. Мы потом даже отдыхали друг от друга после "Шанса". Но она очень крутая", - сказал Кодратюк в программе "Ходят слухи".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк предложил Виталию Козловскому продать госнаграду и вернуть долг. Публичные "терки" между ними продолжаются уже около десяти лет.

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