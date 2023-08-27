Он прямо со сцены произнес циничную речь.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров столкнулся с попыткой срыва концерта в Турции. Как сообщают росСМИ, неизвестный человек подбежал к сцене и выдернул аппаратуру прямо во время выступления.

Однако приверженца преступного режима Кремля это не остановило. Он продолжил выступление. Перед тем, как вновь развлекать публику, он прямо со сцены выдал циничную речь.

"Мы воюем открыто и честно песнями. И если мы "палим", то только залпом любви большой ко всем. И я, как народный артист России, вам с полной ответственностью об этом говорю. Мы пели и будем петь. Не на зло, а на бис", - сказал путинист.

Стоит отметить, что Турция уже неоднократно принимала у себя артистов, поддержавших войну в Украине. На днях там выступил Киркоров, а недавно там побывала Ани Лорак.

Вопреки бунту украинцев и их попыткам сорвать концерт предательницы, он все же состоялся. Лорак вышла на сцену, однако не в том отеле, где ранее анонсировала концерт.

Позже украинцы "распекли" ее в сети. Одни называли Лорак "продажной", другие отмечали, что о ней уже даже не стоит и говорить.

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