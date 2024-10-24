Известную украинскую певицу Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко, которую ранее подловили на лжи, ударили прямо во время ее выступления. Стало известно, как закончился концерт и как чувствует себя звезда.
Как сообщает "Музвар", досадная ситуация произошла во время последнего выступления исполнительницы в Умани, Черкасская область. На концерте присутствовала украинская актриса Екатерина Туник, которая и рассказала об инциденте. Артистка положительно отзывается о выступлении молодой певицы. По ее словам, оно было феерическим, эмоциональным и веселым.
Однако посреди исполнения хита "Императоры" Klavdia Petrivna ударил ее коллега. Актриса говорит, что удар был случайным, ведь артисты были настолько энергичными и увлеченными, что не заметили друг друга. Вероятно, знаменитость не пострадала, поскольку продолжила свое выступление на сцене и даже пошутила над ситуацией.
"На концерте была настолько мощная энергетика, что даже во время исполнения песни "Императоры", один из участников балета случайно ударил певицу во время хореографии. Поклонники были в шоке, но Klavdia Petrivna аристократично перевела ситуацию в шутку и продолжила шоу, не останавливая его ни на миг", - отметила Туник.
Отдельно Екатерина выделила трогательный момент, когда на сцену поднялась маленькая поклонница артистки. Певица мило пообщалась с девочкой, а зал поддержал их громкими аплодисментами.
"Шоу в формате новейшего водевиля, в котором легкая комедия предстает в сопровождении музыкальных куплетов создает непринужденное театральное выступление. Klavdia Petrivna, пожалуй, одна из первых, кто представил эту импрезу в Украине. Мне это особенно резонирует, как актрисе", - добавила актриса.
Напомним, ранее украинская писательница Лада Лузина высказалась о Klavdia Petrivna. Она объяснила, чем ей понравилась артистка и какие изменения произошли в украинской культуре за время войны.