Инцидент произошел во время последнего выступления артистки.

Известную украинскую певицу Klavdia Petrivna, она же Соломия Опрышко, которую ранее подловили на лжи, ударили прямо во время ее выступления. Стало известно, как закончился концерт и как чувствует себя звезда.

Как сообщает "Музвар", досадная ситуация произошла во время последнего выступления исполнительницы в Умани, Черкасская область. На концерте присутствовала украинская актриса Екатерина Туник, которая и рассказала об инциденте. Артистка положительно отзывается о выступлении молодой певицы. По ее словам, оно было феерическим, эмоциональным и веселым.

Однако посреди исполнения хита "Императоры" Klavdia Petrivna ударил ее коллега. Актриса говорит, что удар был случайным, ведь артисты были настолько энергичными и увлеченными, что не заметили друг друга. Вероятно, знаменитость не пострадала, поскольку продолжила свое выступление на сцене и даже пошутила над ситуацией.

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"На концерте была настолько мощная энергетика, что даже во время исполнения песни "Императоры", один из участников балета случайно ударил певицу во время хореографии. Поклонники были в шоке, но Klavdia Petrivna аристократично перевела ситуацию в шутку и продолжила шоу, не останавливая его ни на миг", - отметила Туник.

Отдельно Екатерина выделила трогательный момент, когда на сцену поднялась маленькая поклонница артистки. Певица мило пообщалась с девочкой, а зал поддержал их громкими аплодисментами.

"Шоу в формате новейшего водевиля, в котором легкая комедия предстает в сопровождении музыкальных куплетов создает непринужденное театральное выступление. Klavdia Petrivna, пожалуй, одна из первых, кто представил эту импрезу в Украине. Мне это особенно резонирует, как актрисе", - добавила актриса.

Напомним, ранее украинская писательница Лада Лузина высказалась о Klavdia Petrivna. Она объяснила, чем ей понравилась артистка и какие изменения произошли в украинской культуре за время войны.

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