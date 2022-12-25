Российский артист Филипп Киркоров принял участие в съемках новогоднего концерта, во время которых с ним произошел курьез. Путинист взял на руки кролика, но тот, вероятно, испугался и обгадил его.
В этот момент Киркоров начал верещать со словами: "Не какай на меня". Данный инцидент попал на видео и быстро разлетелся по сети.
"Бедный измученный кролик... От страха описался в руках Фили от вопля Лазарева", - пишет "НеМалахов".
Видео дня
Реакция сети на курьез с Киркоровым
- "Правильно, не надо было мучать животное"
- "Кролики, как и мухи, редко ошибаются"
- "Кролик знал что и кому делал"
- "Придурки бессердечные"
- "Эгоисты! Им в голову не приходит, что для животного это стресс и ужас"
- "Лучше бы на головы им насрал"
- "Может это не кролик, а крольчиха. Ярая фанатка Лазарева"
- "Даже кролик обосрал Филю"
Напомним, Филипп Киркоров, известный своими одиозными выходками, признался, что сделал себе пластическую операцию. Более того, путинист даже показал, кому именно он доверил свою внешность.