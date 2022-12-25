Артист попал в курьезную ситуацию.

Российский артист Филипп Киркоров принял участие в съемках новогоднего концерта, во время которых с ним произошел курьез. Путинист взял на руки кролика, но тот, вероятно, испугался и обгадил его.

В этот момент Киркоров начал верещать со словами: "Не какай на меня". Данный инцидент попал на видео и быстро разлетелся по сети.

"Бедный измученный кролик... От страха описался в руках Фили от вопля Лазарева", - пишет "НеМалахов".

Видео дня

Реакция сети на курьез с Киркоровым

"Правильно, не надо было мучать животное"

"Кролики, как и мухи, редко ошибаются"

"Кролик знал что и кому делал"

"Придурки бессердечные"

"Эгоисты! Им в голову не приходит, что для животного это стресс и ужас"

"Лучше бы на головы им насрал"

"Может это не кролик, а крольчиха. Ярая фанатка Лазарева"

"Даже кролик обосрал Филю"

Напомним, Филипп Киркоров, известный своими одиозными выходками, признался, что сделал себе пластическую операцию. Более того, путинист даже показал, кому именно он доверил свою внешность.

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