Киану Ривз выставил на продажу благотворительное Zoom-свидание с самим собой

Собранные средства пойдут на помощь организации Camp Rainbow Gold, которая помогает больным раком детям и их семьям.

Американский актер Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутную онлайн-сессию с самим собой, чтобы помочь собрать средства на помощь больным раком детям.

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Звонок должен состояться после 6 июля. Изначально возможность поговорить с актером оценили в 3 тысячи долларов, однако на момент выпуска новости эта сумма выросла до 50 тысяч. Аукцион же будет продолжаться до 22 июня, так что сумма может вырасти еще больше.

Собранные средства пойдут на помощь организации Camp Rainbow Gold, которая помогает больным раком детям и их семьям.

Ранее Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о съемках в фильме "Матрица 4".

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