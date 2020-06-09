Кейт Миддлтон нанесла виртуальный визит в центр лечения зависимостей (видео)

По мнению экспертов, многие люди начали чаще употреблять алкоголь после начала пандемии.

38-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась в виртуальный тур по лечебному центру, управляемому одной из ее ключевых благотворительных организаций, чтобы узнать больше о росте аддиктивного поведения во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает People.

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«Когда все вернется в норму, я бы хотела подойти и поздороваться с командой и всеми, кто там находится», — сказала Кейт в начале разговора.

Мама троих детей сказала, что четверть взрослых британцев могут пить гораздо больше алкоголя в результате самоизоляции, согласно недавнему опросу британской благотворительной организации, которая работает с людьми, страдающими от наркотической и алкогольной зависимости.

«Это спасательный круг для многих людей, и это здорово, что они могут получать поддержку, будь то удаленно или прямо в центре, во время самоизоляции», — отметила Кейт.

Ранее сообщалось, что британский принц Уильям анонимно работает волонтером на «горячей линии», которую королевская семья открыла с целью предоставления помощи пострадавшим вследствие пандемии коронавируса.

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