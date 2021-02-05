Информацию о предстоящей свадьбе подтвердили родственники жениха.

Известная австралийская певица Кайли Миноуг впервые сочетается узами брака.

Информацию о предстоящей свадьбе подтвердила мачеха жениха, передает Evening Standard.

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Избранником 52-летней певицы стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британской версии журнала GQ, с которым Кайли встречается с 2018 года.

Напомним, что ранее Кайли Миноуг была помолвлена ​​с австралийской звездой Джошуа Сассе. Однако пара рассталась в 2017 году.

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Перевод: Екатерина Лиманская