Кайли Миноуг решилась на свадьбу / фото Кайли Миноуг, Instagram
Известная австралийская певица Кайли Миноуг впервые сочетается узами брака.
Информацию о предстоящей свадьбе подтвердила мачеха жениха, передает Evening Standard.
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Избранником 52-летней певицы стал 46-летний Пол Соломонс, креативный директор британской версии журнала GQ, с которым Кайли встречается с 2018 года.
Напомним, что ранее Кайли Миноуг была помолвлена с австралийской звездой Джошуа Сассе. Однако пара рассталась в 2017 году.
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