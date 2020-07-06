Катя Осадчая порадовала поклонников пляжным фото
18:16, 06 июля 2020Звезды
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Телеведущая отдохнула на пляже.
Катя показала фото / фото instagram.com/kosadcha
Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram фотографию с пляжа. На снимке звезда позирует спиной к камере, сидя на полотенце.
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Катя предстала в черном раздельном купальнике. К слову, сейчас такой купальник в тренде. Так как улететь за границу еще возможности нет, то телеведущая отдыхает у озера.
"Просто подкупают звёздные люди простотой", "Очень вас уважаю! Удачи", "Отличное фото, а какой красивый цвет воды", "Мы тоже каждый день ходим купаться", - написали поклонники.
Как сообщал УНИАН, Осадчую раскритиковали за маленькую грудь.
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