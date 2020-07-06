Катя Осадчая порадовала поклонников пляжным фото

Телеведущая отдохнула на пляже.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Instagram фотографию с пляжа. На снимке звезда позирует спиной к камере, сидя на полотенце.

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Катя предстала в черном раздельном купальнике. К слову, сейчас такой купальник в тренде. Так как улететь за границу еще возможности нет, то телеведущая отдыхает у озера.

"Просто подкупают звёздные люди простотой", "Очень вас уважаю! Удачи", "Отличное фото, а какой красивый цвет воды", "Мы тоже каждый день ходим купаться", - написали поклонники.

Как сообщал УНИАН, Осадчую раскритиковали за маленькую грудь.

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