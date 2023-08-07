Звезда продемонстрировала несколько откровенных движений и забыла, что вышла на сцену без нижнего белья.

Американская хип-хоп исполнительница Карди Би (Cardi B) шокировала дикими танцами на сцене.

В Сети появился фрагмент выступления звезды, на котором видно, что она вышла на сцену без нижнего белья. В разгар выступления знаменитость показала откровенные танцы, во время которых зрители не только заметили отсутствие трусиков, но и еще одну деталь.

Во время некоторых движений Карди из ее интимной зоны выпала веревка от тампона. Вероятно, звезда забыла о том, что использовала это средство гигиены.

Чем знаменита Карди Би

Карди Би - знаменитая американская хип-хоп-исполнительница, обладательница семи статуэток премии Billboard Music Awards, девяти статуэток церемонии BET Hip Hop Awards, а также трех от American Music Awards и MTV Video Music Awards.

Журнал Time включил певицу в свой ежегодный "Список 100 самых влиятельных людей в мире". Впрочем, иногда она отмечается не только профессиональными достижениями, но и выходками на сцене. Недавно звезда выступила на концерте, во время которого произошел инцидент. Фанатка, вероятно, хотела охладить артистку, однако ей это не понравилось. Карди бросила в нее микрофон.

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