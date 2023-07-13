Певица показала трогательное видео, которое вызвало неоднозначную реакцию в сети.

Украинская певица Настя Каменских удивила своих фанов. Она разместила новое видео и внезапно заговорила о детях. Певица рассказывала о прекрасном периоде детства.

"Детство - один из самых прекрасных периодов жизни. Это о внутренней свободе, возможности быть собой: исследовать и удивляться миру, пускать солнечных зайчиков и смеяться так искренне, будто можешь обнять весь мир. Каждый момент рядом с детками - особенный. Ведь они напоминают и о нашем детстве: о чем мечтали, чего боялись, как радовались безделушкам и представляли себя взрослыми", - написала Каменских.

На видео собраны трогательные моменты встречи певицы с маленькими украинцами на концертах. Также она показала, как играется с девочкой и будто сама вновь возвращается в детство.

"Для всех деток сейчас хочется одного - счастливого и мирного будущего. Чтобы они выросли сильными и волевыми и смогли построить такую же сильную страну по-настоящему несокрушимых людей", - добавила Каменских.

Настя Каменских показала видео с детьми

Реакция сети

Комментаторы по-разному отреагировали на видео. Одни согласились с тем, что детство - прекрасный период жизни каждого человека. Другие удивились и начали строить версии о том, что Каменских уже задумывается о том, чтобы стать матерью. Также нашлись и те, кто обвинил певицу в неискренности. Комментаторы пишут:

"Понятно, Настя, что ты уже о детях мечтаешь. А Потап знает? Вы уже давно вместе, где ребенок?"

"Боже, наигранная вплоть до слез"

"В душе ты уже мама".

Настя Каменских - последние новости

Напомним, недавно певица дала новое интервью и сделала неоднозначное заявление по поводу своих русскоязычных песен. Каменских заявила, что будет петь свои хиты за границей, там отказываться от русского языка она не станет.

После интервью на Каменских начали снимать немало пародий. В сети высмеяли то, что певица плакала и рассказывала, как ей тяжело.

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