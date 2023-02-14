Потап и Каменских / фото instagram.com

Украинский рэпер Потап, который женат на певице Насте Каменских, опубликовал в своем Instagram-блоге трогательное признание в любви. Музыкант таким образом опроверг слухи о расставании пары. 

"Для меня любовь – это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю, с праздником, любимая", - написал Потап. 

Эти красивые слова он проиллюстрировал фотографией жены. Настя Каменских отреагировала на это, оставив в комментариях несколько сердечек. Публика пришла в восторг от таких теплых и нежных слов. 

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Реакция соцсетей

  • "Похоже, они вместе! Это круто!"
  • "Фух, ну слава Богу"
  • "Любите и будьте любимы"
  • "Потап и Настя - самая красивая пара!"
  • "Ждем фотку вместе"
  • "Вы отличная пара"
  • "Настя здесь очень хорошенькая!"
Потап показал фото Насти / фото instagram.com/realpotap/

История любви Потапа и Насти Каменских 

Артисты, которые с 2006 года выступали в дуэте, часто давали поводы для того, чтобы обсуждать их роман. Однако сами звезды долгие годы доказывали, что между ними только творческие и деловые отношения. Свой союз они скрывали очень долго - только в 2019 году выяснилось, что они все же вместе. Правда раскрылась после того, как публика узнала - у звезд состоялась свадьба.

Напомним, Каменских после "тишины в эфире" сообщила, что набрала лишний вес.

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