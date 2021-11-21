Такой певицу давно не видели.

Опальная певица Ани Лорак обнародовала в своем инста-блоге несколько фотографий с концерта. И если поклонники привыкли видеть ее в откровенных, но и нежных и женственных образах, то сейчас их ждал невероятный сюрприз.

Звезда предстала в латексном наряде - штанах и топе, который оголял ее подтянутый животик. Волосы Лорак распустила и нанесла яркий макияж, что добавило образу большей сексуальности.

"Какая фигурка", "Рок-дива", "Как же вам идёт этот наряд", "Безупречная", "Вы настолько разная и в каждом образе по-своему прекрасна", "Самая лучшая, самая красивая", "Браво! Не превзойденная!", "Бомба", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Ани Лорак поразила нежным образом на съемках "mood" видео.

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Автор: Диана Могилевич