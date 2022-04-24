Все артисты просят у Бога только одного - мира.

Украинские звезды, несмотря на войну в Украине, не отказываются от традиций и чтят память Светлого Воскресения Христова.

Ирина Федишин

Украинская певица, которая после вторжения РФ занялась волонтерством, показала семейные фото, сделанные после традиционного похода в церковь.

"Христос Воскрес! Просим у Бога, чтобы как можно быстрее в Украине наступил мир, согласие и процветание. Поздравляем всех с Пасхой. Берегите себя, родных и Украину", - написала певица.

Александра Кучеренко

Телеведущая и жена Дмитрия Комарова опубликовала фото, сделанное в Киеве.

"В этом году Великий Пост, всегда предшествующий величайшему христианскому празднику, оказался самым строгим, а весна - кровавой… Она все равно пришла. И после долгих холодов радуется своему возрождению. Это закон природы – вслед за смертью непременно приходит жизнь. Христос прошел сквозь страшные страдания и победил.

Наша страна сейчас тоже проходит путь через большие мучения и боли к своему возрождению. Весна дает надежду, что добро в конце концов победит и там, где теперь развалины, зацветут цветы. Такие желтые, как радость и голубые, как мирное украинское небо. Со светлым праздником Пасхи! Боже, храни Украину и всех украинцев!", - написала Александра.

Григорий Решетник

Многодетный отец и телеведущий шоу "Холостяк" вместе со своей семьей сейчас находится в Ивано-Франковске. Там он со своей супругой и сыновьями отправились в церковь, а позднее показали фото в Instagram.

"Поздравляем Вас с праздником Пасхи. Мира, согласия и любви Вам и Вашим близким! Украинцы – единые, несокрушимые и независимые! Украина Победит. Христос Воскрес!!!", - написал Григорий Решетник в своем блоге.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Телеведущая канала "Украина" Лилия Ребрик, и ее муж Андрей Дикий опубликовали в Instagram теплое семейное фото с дочками Дианой и Полиной. Сейчас семья живет на западе Украины. Специально к празднику они испекли куличи и сделали писанки.

"Самое главное – когда родные рядом. Небесной поддержки нам всем", - написала Лилия Ребрик.

Екатерина Осадчая

Телеведущая показала селфи в вышиванке и с пасхальной корзинкой в руках. В описании к фотографии Катя, как и ее коллеги, попросила у Бога мира.

"Христос воскрес! Мы все сегодня молимся о мире, о здоровье наших бойцов, о божественной справедливости, молимся о раненых и о душах погибших. Наши враги заставили нас в молитве Отче наш иначе слышать строчку "как мы прощаем виновникам нашим"… Боже, сохрани Украину!", - отметила Осадчая.

Эктор Хименес-Браво

В церковь с паской пошел и именитый кулинар Эктор Хименес-Браво, недавно получивший украинское гражданство. В своем Instagram-блоге он показал фото, сделанное на фоне церкви с украинским флагом.

"Христос воскрес - воскреснет Украина! 24 февраля каждый из нас стал немного ближе к Богу. Эта Пасха не обычная. Обычно ты испытываешь много эмоций, приезжают гости, ночью идем святить Пасху. В этом году все по-другому. Нам пришлось святить Пасху днем, чтобы не прилетела ракета. Мы не чувствуем того счастья, потому что боимся за свою жизнь, гости не приезжают, потому что не могут, а кто-то погиб.

Сегодня я помолился за Украину! Это большой праздник. Мы с командой развезли очень много куличей в села, больницы и дома престарелых, чтобы каждый отпраздновал. Защитники встречают этот праздник в окопе. У рашистов не получится сломать нашу веру. Не получится забрать наш праздник. Не получится оккупировать нашу любовь к свободе", - высказался Эктор Хименес-Браво.

Маша Ефросинина

Телеведущая показала фото своего сына, а также пасочку на столе и патриотично разукрашенные писанки.

"Христос воскрес! Слава моей истерзанной горем Украине", - написала Мария.

Напомним, политик Александр Скичко на Пасху стал отцом. У них с женой родилась дочь.

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