41-летняя Ани Лорак показала губы "уточкой" (фото)
16:14, 07 июля 2020Звезды
239 0
Звезда разместила ролик, на котором показывает лицо с разных ракурсов на камеру и надувает губы.
Ани Лорак записала короткое видео для поклонников / Instagram Ани Лорак
Живущая и работающая в России украинская певица Ани Лорак записала короткое видео для поклонников
Читайте также25-летняя звезда "Папиных дочек" закрутила роман с мужчиной на 21 год старше (фото)
На своей странице в Instagram в "историях" звезда разместила ролик, на котором показывает лицо с разных ракурсов на камеру и надувает губы. Певица была одета в легкую цветастую блузку, а на лице у нее был легкий макияж.
Как сообщал УНИАН, ранее постройневшая Настя Каменских восхитила фанатов осиной талией.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter