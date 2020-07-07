41-летняя Ани Лорак показала губы "уточкой" (фото)

Звезда разместила ролик, на котором показывает лицо с разных ракурсов на камеру и надувает губы.

Живущая и работающая в России украинская певица Ани Лорак записала короткое видео для поклонников

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На своей странице в Instagram в "историях" звезда разместила ролик, на котором показывает лицо с разных ракурсов на камеру и надувает губы. Певица была одета в легкую цветастую блузку, а на лице у нее был легкий макияж.

Как сообщал УНИАН, ранее постройневшая Настя Каменских восхитила фанатов осиной талией.

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