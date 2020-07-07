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41-летняя Ани Лорак показала губы "уточкой" (фото)

16:14, 07 июля 2020
Звезды
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Ани Лорак записала короткое видео для поклонников / Instagram Ани Лорак

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На своей странице в Instagram в "историях" звезда разместила ролик, на котором показывает лицо с разных ракурсов на камеру и надувает губы. Певица была одета в легкую цветастую блузку, а на лице у нее был легкий макияж.

Как сообщал УНИАН, ранее постройневшая Настя Каменских восхитила фанатов осиной талией.

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Теги: #певица#Ани Лорак