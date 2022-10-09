Халит Эргенч обрел огромную популярность после выхода сериала.

Сериал "Великолепный век", который перевели и транслировали во многих странах мира, сделал своих главных героях мегапопулярными. Один из главных героев - Халит Эргенч, которому досталась роль Султана Сулеймана. Рассказываем, чем он занимается после съемок в культовой турецкой драме и как он сейчас выглядит.

Халит Эргенч: работа после "Великолепного века"

Если проанализировать фильмографию актера, то работ у него было не так мало. После сериала "Великолепный век", съемки которого проходили с 2011 по 2014 год, он работал еще в четырех проектах: "Али и Нино" (2015), "Красный Стамбул" (2016), "Моя родина - это ты" (2016-2018), "Вавилон" (2019).

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На личном фронте также никаких перемен после выхода сериала не было.

Его супруга Бергюзар Корель, с которой он в браке с 2009 года, в 2020 году родила сына. Мальчика назвали Хан. Спустя год у пары родилась дочь Лейла.

Как Султан Сулейман выглядит сейчас

Если проанализировать его профиль в Instagram, то можно сделать вывод, что Эргенч - не очень активный пользователь социальных сетей.

Все же некоторые его фотографии можно найти. Видно, что он практически не изменился со времен съемок турецкой исторической драмы, однако седых волос все-таки прибавилось.

Напомним, ранее мы писали как выглядит Мерьем Узерли - немецко-турецкая актриса, которая сыграла роль Хюррем Султан в сериале "Великолепный век".

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