Любителям кофе будет полезно ознакомиться с правилами этикета по употреблению этого напитка.

Известная украинская телеведущая и специалист по этикету Ольга Фреймут продолжает рассказывать о правилах этикета. На этот раз она рассказала, как правильно пить кофе.

"Можно ли запивать еду кофе? Нет, нет! Нет! Кофе пьем после десерта, вместо десерта или отдельно", - отметила Фреймут в видео, размещенном на ее странице в Instagram.

Она добавила, что не стоит также заказывать кофе перед ланчем или ужином.

"Заказывать кофе перед ланчем или ужином (до того, как ждем блюдо) - слабенькие манеры", - подчеркнула телеведущая.

Ранее, как писал УНИАН, Фреймут рассказала, могут ли леди пить водку и о водочном этикете.

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Автор: Виктория Гордиенко